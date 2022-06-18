Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor, savunmanın göbeği için de takıma seviye atlatacak bir transferi bitirmek üzere.Karadeniz devi, Shakhtar Donetsk'in stoperi Marlon'la anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile el sıkışıldı. İki kulüp arasındaki pazarlıklar ise sürüyor.Yönetim, daha önceki 3 teklifi reddeden Ukrayna ekibine yeni bir öneri daha sundu. Yeni teklifte belli bir bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan pay önerildi. Shakhtar'ın artık 'Evet' demesi bekleniyor.Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği Marlon'un da Türkiye'ye gelmek adına kulüplerin işi resmiyete dökmesini beklediği gelen haberler arasında.Tam adı Marlon Santos da Silva Barbosa olan Marlon Santos, 7 Eylül 1995 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Duque de Caxias'ta doğdu.26 yaşındaki stoper futbola ülkesi takımlarından Fluminense'de başladı ve sonrasında Barcelona tarafından keşfedilerek İspanya'ya getirildi.Bonservisine de 5 milyon euro ödendi. Bir sezon OGC Nice takımına kiralandı.2018-19 sezonunda Sassuolo, 2021-22 sezonunda da Shakhtar Donetsk kendisi için 12 milyon euro transfer bedeli ödeyerek kadrosuna kattıGeride kalan senede 22 maça çıkarak 1843 dakika sahada kaldı. 2016-2017'de Barcelona ile İspanya Kupası, 2021-2022'de Ukrayna Süper Kupası şampiyonşuğı yaşadı. 1.82 metre boyundaki sambacının güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor.