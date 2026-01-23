Trabzonspor - Kasımpaşa: 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ali Yılmaz yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Becao, Frimpong, Kerem, Ben Ouanes, Fall, İrfan Can, Diabate, Kubilay
MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligin 18 haftasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'de geçen hafta Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 hafta sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.
Ligde oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Son 5 maçında galibiyet yaşayamayan lacivert-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına Antalyaspor beraberliğiyle başladı.
EKSİKLER
Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Mustafa Eskihellaç ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.
Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Rodrigo Becao'nun maç kadrosunda olması bekleniyor.
ONUACHU GERİ DÖNÜYOR
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyunusu Paul Onuachu'nun karşılaşmada görev alması bekleniyor.
En son 12 Aralık'ta Göztepe deplasmanında oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 maç aradan sonra takımda yer alabilecek.
41 gün aradan sonra kadroda yer alacak Onuachu, Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupada da 1 maç olmak üzere toplam 6 resmi maç sonra formasına kavuşacak.
YENİ TRANSFER OYNAYABİLİR
Bordo-mavili takımın hafta içinde İtalya'nın Parma Kulübünden kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Mathias Lovik'in de Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda görev alması bekleniyor.
FATİH TEKKE İLE TRABZON'DA YENİLGİ YOK
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son 10 lig karşılaşmasında 5 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavili takım, yenilgi görmedi.
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında hem yenilmezlik serisini 11 maça taşımanın hem de zirve yarışında puan kaybetmeden yoluna devam etmenin mücadelesini verecek.
34. RANDEVU
Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Papara Park'ta yapacakları müsabakayla 34. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 33 maçın 15'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 58 kez havalandırırken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.
TRABZON'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN
Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında 16 karşılaşmanın 8'ini kazandı. Bordo-mavililer, 4 maçı kaybederken 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, rekabette iç sahada 29 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.
SON 7 LİG MAÇINDA DENGE VAR
İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise denge var.
Son 4 sezonda oynanan 7 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere, 2 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.
Geçen sezon Papara Park'ta oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sezon İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazandı.
