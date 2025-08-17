17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
0-116'
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Trabzonspor ile Kasımpaşa 38'inci randevuda

Trabzonspor, pazartesi günü evinde Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'yı misafir edecek.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor ile Kasımpaşa 38'inci randevuda
Trabzonspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 2'nci haftasında pazartesi yapacakları maçla 38'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 32 karşılaşmada Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 2'nci haftasında pazartesi Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 21.30'da başlayacak.

Maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Lige sahasında Kocaelispor galibiyetiyle başlayan bordo-mavili takım, deplasmanda Kasımpaşa'yı da mağlup ederek iyi devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN


Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı.

İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 17, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 66 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü. İki takımın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbul'da karşı karşıya geldiği maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

SON HABERLER
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
