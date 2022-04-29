Trabzonspor için tarihi fırsat

Bu sezon Akyazı'da çıktığı hiçbir lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, Antalyaspor ve Altay maçlarında da seriyi sürdürürse, 32 sene önceki tarihi başarıyı tekrarlayacak. Fırtına toplamda ise 417 gündür evinde yenilmiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor için tarihi fırsat
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29 Nisan 2022 10:23
Medical Park Stadı'nda oynadığı 17 lig karşılaşmasında bileği bükülmeyen Trabzonspor, evinde namağlup giden tek takım...

Bordo- Mavililer, şampiyonluk için çıkacağı Antalyaspor maçı ve esas kutlamaları yapacağı Altay karşılaşmalarında bu seriyi devam ettirirse, tarihe bir not daha düşecek. Öyle ki Fırtına'nın taraftarı önünde hiçbir lig maçını kaybetmediği son sezon; 1989- 1990'dı. Abdullah Avcı ve öğrencileri, 32 sene önceki başarıyı tekrarlamak istiyor.

O yıl iç sahadaki namağlup unvanına rağmen mutlu sona ulaşamayan ve ligi 3. sırada bitiren Trabzonspor, bu kez şampiyonlukla rekor kırmayı hedefliyor.

23 maçta 15 galibiyet

Trabzonspor aslında geçen sezondan beri Akyazı'da Fırtına estiriyor. Evinde en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor 'a kaybeden Karadeniz devi, sonrasında çıktığı toplam 23 karşılaşmada yenilmedi. Bunların 6'sı geçtiğimiz yıla ait ve söz konusu periyotta 4 galibiyet, 2 beraberlik alındı.

Bu sezon ise 17 maçta 11 kez rakiplerini yıkan Trabzonspor, 6 beraberlik aldı. Bordo-Mavililer, Akyazı'da 417 gündür mağlubiyet görmüyor. 

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