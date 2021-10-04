Trabzonspor geçen sezonu 3'e katladı

Trabzonspor, ilk 8 haftalık lig performansına bakıldığında geçen sezonu 3'e katladı... Abdullah Avcı'nın olmadığı geçtiğimiz sezonun ilk 8 maçında sadece 6 puan toplayan ve düşme potasında yer alan Bordo-Mavililer, bu sezon bambaşka bir noktada...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; aabsport
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Trabzonspor geçen sezonu 3'e katladı
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04 Ekim 2021 13:00
İki maçlık beraberlik serisinin ardından Kayserispor'u deplasmanda devirip, Milli araya moralli giren Trabzonspor, geçen sezonki lig başlangıcıyla karşılaştırma yapıldığında, müthiş bir değişim gösterdi.

Eddie Newton yönetiminde 7 lig maçında 1 galibiyet alabilen Bordo-Mavililer, İngiliz hocayla yollarını ayırdıktan sonra 8. haftadaki Alanyaspor mücadelesine İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkmıştı. Bu periyotta toplam 6 puanı hanesine yazdıran Fırtına, 4 yenilgi ve 3 beraberlik elde etmişti.

Avcı'nın 3 yenilgisi var

Karadeniz ekibi, sonrasında Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle toparlanırken, ligdeki 32 maçta sadece 3 kez yenilmişti. Bordo-Mavililer, bu sezon ise ligin ilk 8 haftasında tam 18 puan topladı.

5 galibiyet ve 3 beraberlik ile namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesinin en ciddi favorilerinden biri olduğunu net şekilde gösterirken, Avcı yönetiminde rekorları alt-üst etmeyi sürdürüyor.


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