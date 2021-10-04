Trabzonspor geçen sezonu 3'e katladı

İki maçlık beraberlik serisinin ardından Kayserispor'u deplasmanda devirip, Milli araya moralli giren Trabzonspor, geçen sezonki lig başlangıcıyla karşılaştırma yapıldığında, müthiş bir değişim gösterdi.



Eddie Newton yönetiminde 7 lig maçında 1 galibiyet alabilen Bordo-Mavililer, İngiliz hocayla yollarını ayırdıktan sonra 8. haftadaki Alanyaspor mücadelesine İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkmıştı. Bu periyotta toplam 6 puanı hanesine yazdıran Fırtına, 4 yenilgi ve 3 beraberlik elde etmişti.



Avcı'nın 3 yenilgisi var



Karadeniz ekibi, sonrasında Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle toparlanırken, ligdeki 32 maçta sadece 3 kez yenilmişti. Bordo-Mavililer, bu sezon ise ligin ilk 8 haftasında tam 18 puan topladı.



5 galibiyet ve 3 beraberlik ile namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesinin en ciddi favorilerinden biri olduğunu net şekilde gösterirken, Avcı yönetiminde rekorları alt-üst etmeyi sürdürüyor.



