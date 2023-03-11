Trabzonspor evinde moral arıyor!

Bordo-mavili takım, Akyazı'da oynayacağı Adana Demirspor maçını kazanarak kongre, teknik adam değişikliği sürecinde moral bulmak istiyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor evinde moral arıyor!
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11 Mart 2023 12:54
Büyük bir değişim sürecinden geçen Trabzonspor, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa kararı alması sonrası takımı çalıştırma görevini üstlenen Orhan Ak'a büyük sorumluluk binmiş durumda.

Hem başkanlık seçim süreci hem de teknik adam değişikliğinin oyuncular üzerinde bir etki oluşturmaması için çalışacak olan Orhan Ak ve ekibi, zorlu maçı kazanarak camiaya moral aşılamaya çalışacak.

Değişiklik yapacak

Takımın taktiksel hazırlık sürecinin yanı sıra zihinsel hazırlıklarına da önem veren Orhan Ak'ın kadroda da bazı değişimler yapacağı belirtiliyor. Ak, iç sahadaki iyi oynama avantajını kullanarak taraftarın desteğiyle iyi sonuç almak istiyor.

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