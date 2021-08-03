Trabzonspor, Ekuban'ın transferini açıkladı!

Caleb Ekuban, Genoa ile daha önce varılan prensip anlaşmasıyla ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından, şehirden ayrıldı ve Trabzonspor'dan da açıklama geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor, Ekuban'ın transferini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2021 13:02
Trabzonspor'un Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ın Genoa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bordo - mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

27 yaşındaki futbolcu, prosedürlerin tamamlanmasının ardından şehirden ayrıldı.

Ganalı oyuncu 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

 Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.