Trabzonspor, Edin Visca'nın taksidini ödedi!

Başakşehir'den 3 taksitli olmak üzere 4 milyon 300 bin Euro karşılığında transfer edilen Visca'nın son taksidi ödendi.
Önceki gün Rams Başakşehir'e 1 milyon 330 bin Euro ödeyen Trabzonspor'un İstanbul ekibine borcu kalmadı.
33 yaşındaki Edin Visca Trabzonspor'dan 1 milyon 500 bin Euro kazanırken bu sezon 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Önceki gün Rams Başakşehir'e 1 milyon 330 bin Euro ödeyen Trabzonspor'un İstanbul ekibine borcu kalmadı.
33 yaşındaki Edin Visca Trabzonspor'dan 1 milyon 500 bin Euro kazanırken bu sezon 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.