Trabzonspor, Edin Visca'nın taksidini ödedi!

Trabzonspor Kulübü, Edin Visca için eski kulübü Başakşehir'e ödeme yaptı. Ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor, Edin Visca'nın taksidini ödedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2023 12:31
Son güncelleme 22 Eylül 2023 12:33
Başakşehir'den 3 taksitli olmak üzere 4 milyon 300 bin Euro karşılığında transfer edilen Visca'nın son taksidi ödendi.

Önceki gün Rams Başakşehir'e 1 milyon 330 bin Euro ödeyen Trabzonspor'un İstanbul ekibine borcu kalmadı.

33 yaşındaki Edin Visca Trabzonspor'dan 1 milyon 500 bin Euro kazanırken bu sezon 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery