Trabzonspor'dan transfer yalanlaması!

Trabzonspor, St. Pauli forması giyen Marcel Hartel ile ilgilenmediklerini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur." ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU