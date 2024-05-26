Trabzonspor'dan transfer yalanlaması!

Trabzonspor, St. Pauli forması giyen Marcel Hartel ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan transfer yalanlaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2024 16:21
Trabzonspor, St. Pauli forması giyen Marcel Hartel ile ilgilenmediklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery