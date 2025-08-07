07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Trabzonspor'dan Pellegrini bombası!

Trabzonspor, Roma'da hocası Gasperini ile sorun yaşayan ve kaptanlığı elinden alınan Lorenzo Pellegrini'yi kadroya katmak için girişimlere başladı.

calendar 07 Ağustos 2025 11:13
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Pellegrini bombası!
Ligin başlamasına kısa süre kala Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo-mavililer, 10 numara transferi için harekete geçti.

Trabzonspor, Roma'da yaşanan krizi fırsata çevirmek istiyor.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Karadeniz ekibi, İtalyan ekibinde hocası Gasperini ile sorun yaşayan ve kaptanlığı elinden alınan Lorenzo Pellegrini'yi kadroya katmak için fiyat araştırmasına başladı.

ORTA SAHA JOKERİ


Kariyerinin büyük bir bölümünü Roma'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

Trabzonspor'un orta sahadaki ihtiyacını giderebilecek bir oyuncu gözüyle bakılan Pellegrini'nin gündeme gelmesi taraftarları da heyecanlandırdı.

SEZON OERFORMANSI

Serie A ekibinde geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 3 gol atarken 3 de asist üretmişti.


 Reklam 
