Trabzonspor'dan Pellegrini bombası!

Ligin başlamasına kısa süre kala Trabzonspor, transferde gaza bastı. Bordo-mavililer, 10 numara transferi için harekete geçti.
Trabzonspor, Roma'da yaşanan krizi fırsata çevirmek istiyor.
ARAŞTIRMALAR BAŞLADI
Karadeniz ekibi, İtalyan ekibinde hocası Gasperini ile sorun yaşayan ve kaptanlığı elinden alınan Lorenzo Pellegrini'yi kadroya katmak için fiyat araştırmasına başladı.
ORTA SAHA JOKERİ
Kariyerinin büyük bir bölümünü Roma'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu, 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve ön liberoda da görev yapabiliyor.
Trabzonspor'un orta sahadaki ihtiyacını giderebilecek bir oyuncu gözüyle bakılan Pellegrini'nin gündeme gelmesi taraftarları da heyecanlandırdı.
SEZON OERFORMANSI
Serie A ekibinde geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 3 gol atarken 3 de asist üretmişti.
