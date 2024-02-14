Trabzonspor'dan Onuachu hamlesi!

Trabzonspor, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu'nun bonservisini alabilmek için Southampton'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Onuachu hamlesi!
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14 Şubat 2024 17:43
Süper Lig ekibi Trabzonspor, gelecek sezon planlamaları kapsamında iç transferde harekete geçti.

Hasan Tüncel'in haberine göre; Trabzonspor, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu'yu bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor. 

Bordo-mavililerin Nijeryalı oyuncu için İngiliz ekibine teklif yapmaya hazırlandığını belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile final oynama başarısı gösteren Paul Onuachu, Trabzonspor ile 15 maça çıktı. Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 9 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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