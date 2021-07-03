Trabzonspor'dan Muhammet Demir atağı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, "Bazı tecrübeli yerli oyuncular alabiliriz" sözleri ile Muhammet Demir'i işaret ettiği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Muhammet Demir atağı!
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03 Temmuz 2021 14:39
Abdullah Avcı'nın bazı tecrübeli yerli isimleri kadrolarına katabileceklerini söylemesi üzerine gözler Muhammet Demir'e çevrildi.

Hücum bölgesindeki çeşitliliği artırmak için hedefin Muhammet Demir olduğu belirtiliyor. Daha önce de Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki forvetin, Başakşehir'den kiralanabileceği ifade edildi.

Mehmet Topal'ın ise şu an için gündemde olmadığı belirlendi. 


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