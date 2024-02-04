Trabzonspor'dan maç sonu olay paylaşım!

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Trabzonspor'da Enis Bardhi, 43. dakikada Svensson ile girdiği ikili mücadele sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldı. Bordo mavili takımın futbolcuları pozisyonda penaltı bekledi ve uzun süre itirazda bulundu.
Bir müddet VAR'ı dinleyen Arda Kardeşler oyunun devam etmesini istedi. Trabzonspor da bu maçın bitiminde TFF ve VAR hakemlerine tepki gösterdi.
Bordo mavili ekip maç sonu görselinde VAR odasının bulunduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Monitörlerde bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç hakemi Arda Kardeşler ve maçın VAR koltuğunda oturan Alper Çetin resimlerinin bulunması dikkat çekti.
Bordo mavili takım ilk yarıda da hakeme tepki gösterdikleri paylaşımlar yapmıştı
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Trabzonspor'da Enis Bardhi, 43. dakikada Svensson ile girdiği ikili mücadele sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldı. Bordo mavili takımın futbolcuları pozisyonda penaltı bekledi ve uzun süre itirazda bulundu.
Bir müddet VAR'ı dinleyen Arda Kardeşler oyunun devam etmesini istedi. Trabzonspor da bu maçın bitiminde TFF ve VAR hakemlerine tepki gösterdi.
Bordo mavili ekip maç sonu görselinde VAR odasının bulunduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Monitörlerde bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç hakemi Arda Kardeşler ve maçın VAR koltuğunda oturan Alper Çetin resimlerinin bulunması dikkat çekti.
Bordo mavili takım ilk yarıda da hakeme tepki gösterdikleri paylaşımlar yapmıştı
İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMLARI