Trabzonspor'dan Beşiktaş derbisi için Bakasetas ve Nwakaeme sürprizi!

4 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Trabzonspor , Beşiktaş derbisine 7 puan farkla gidiyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı, en önemli hücum kozları olan Bakasetas ile Nwakaeme'yi bu kez 11'de görevlendirecek. Sakatlıktan yeni çıktıkları için Rize mücadelesinde kulübede yer alan müthiş ikili, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olmuşlardı. Nwakaeme, attığı golle galibiyeti getirirken, Nijeryalı yıldız her zamanki yeri yani sol kanatta derbiye çıkacak. Rosier'in sakatlığında 32 yaşındaki yıldızın önemi bir kat daha artacak.



Trabzonsporun 10 numarası Bakasetas da Hamsik-Berat ikilisinin önünde oynayacak. 7 gol, 3 asistlik performansıyla sezona damga vuran Yunan yıldız, daha önce Beşiktaş'a rakip olduğu 5 maçta 2 kez ağları havalandırmış, 1 de gol pası vermişti.



Ömür kanada geçiyor



Teknik direktör Abdullah Avcı, Cornelius'a da ileri uçta forma verecek. eşinin doğumu nedeniyle sık sık Danimarka'ya giden ve yorgun düşen yıldız forvetin, djaniny'den formayı alması bekleniyor. Avcı, son haftaların formda isimlerinden Abdülkadir Ömür'ü sağ kanatta oynatmaya hazırlanıyor.



Sergen Yalçın'a 1 kez kaybetti



Abdullah Avcı, teknik adamlığı süresince 5 kez Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlara rakip oldu. Söz konusu periyotta sadece 1 kez yenilen Avcı, 2 galibiyet aldı. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta oynanan derbiyi, Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Abdullah hoca, aynı başarıyı bir kez daha gösterip, zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırmak amacında.









İLGİLİ VİDEO