Trabzonspor'da zor tercih!

Trabzonspor'un son haftalardaki parlayan yıldızı olan Enis Destan, Paul Onuachu'nun yokluğunda takımın skor yükünü omuzladı. Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor bir tercih bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da zor tercih!
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21 Şubat 2024 09:46
Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'ndan dönmesiyle birlikte hücum hattında rekabet kızıştı.

Enis Destan, Nijeryalı futbolcunun yokluğunda ilk 11'de çıktığı 7 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Toplamda ise 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Onuachu ise 9 gol ve 3 asistle oynadı.

AVCI'YI ZOR TERCİH BEKLİYOR

İki futbolcusundan da memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı'yı, bu hafta sonu Adana Demirspor'la evlerinde oynayacakları karşılaşma öncesi zor bir tercih bekliyor.

İdmanlardaki hırslı ve istekli yapısıyla da dikkat çeken Enis'in formaya daha yakın olduğu belirtilirken, Afrika Kupası'ndan kısmi antrenman eksiği ile dönen Onuachu'ya özel çalışma programı verileceği ve maçın gidişatına göre sonradan oyuna gireceği öğrenildi.

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