Trabzonspor'da yedeklere kupa fırsatı!

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, ligde fazla şans veremediği Muhammet Taha, Hüseyin, Hamsik, Enis Bardhi, Doğucan, Naci ve Umut gibi isimlere forma vererek onların son durumlarını görmek istediği ifade edildi.
Takımdaki oyuncuları görebilme açısından Ümraniye maçını bir şans olarak değerlendirecek olan Avcı, öğrencilerinin performanslarını görme fırsatı bulacak.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kupa maçının hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavili ekipte, Başakşehir maçında oynayanlar yenilenme çalışması yaparken, diğerleri 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
Köstebek aranıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp içinden bilgi sızdıranları bulacağını söyledi.
Avcı, "2 hafta önce Giresunspor maçı için taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum, belki rakibi şaşırtmak istiyorum. Akşam bir bakıyorum sosyal medyada. Dün (önceki gün) bir şey denemedim, karıştırdım, o da sosyal medyada. Bunu içeriden kim veriyor? Takip ediyorum, bulacağım, biliyorum da. Siz Trabzonspor'a mı, rakiplere mi çalışıyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz? Trabzonspor'un menfaati için sonuna kadar gideceğim. Böyle durumlarda yollar ayrılır. Böyle bir yarayı pansuman edemezsin, kesmen gerekiyor" dedi.
Takımdaki oyuncuları görebilme açısından Ümraniye maçını bir şans olarak değerlendirecek olan Avcı, öğrencilerinin performanslarını görme fırsatı bulacak.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kupa maçının hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavili ekipte, Başakşehir maçında oynayanlar yenilenme çalışması yaparken, diğerleri 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
Köstebek aranıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp içinden bilgi sızdıranları bulacağını söyledi.
Avcı, "2 hafta önce Giresunspor maçı için taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum, belki rakibi şaşırtmak istiyorum. Akşam bir bakıyorum sosyal medyada. Dün (önceki gün) bir şey denemedim, karıştırdım, o da sosyal medyada. Bunu içeriden kim veriyor? Takip ediyorum, bulacağım, biliyorum da. Siz Trabzonspor'a mı, rakiplere mi çalışıyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz? Trabzonspor'un menfaati için sonuna kadar gideceğim. Böyle durumlarda yollar ayrılır. Böyle bir yarayı pansuman edemezsin, kesmen gerekiyor" dedi.