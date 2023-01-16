Trabzonspor'da yedeklere kupa fırsatı!

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, ligde fazla şans veremediği Muhammet Taha, Hüseyin, Hamsik, Enis Bardhi, Doğucan, Naci ve Umut gibi isimlere forma vererek onların son durumlarını görmek istediği ifade edildi.Takımdaki oyuncuları görebilme açısından Ümraniye maçını bir şans olarak değerlendirecek olan Avcı, öğrencilerinin performanslarını görme fırsatı bulacak.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kupa maçının hazırlıklarına dün başlayan bordo-mavili ekipte, Başakşehir maçında oynayanlar yenilenme çalışması yaparken, diğerleri 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp içinden bilgi sızdıranları bulacağını söyledi.Avcı,dedi.