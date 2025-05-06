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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi!

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Uğurcan Çakır, çalışmalara başladı.

calendar 06 Mayıs 2025 20:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi!
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06 Mayıs 2025 20:05
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşcak Trabzonspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi müjdeli bir haber geldi. Bordo-mavililerde sakatlığını atlatan Uğurcan Çakır, Galatasaray maçı öncesi yapılan ilk antrenmanda çalışmalara başladı.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyememiş ve bordo-mavililerde kaleyi Muhammet Taha Tepe korumuştu.

Süper Lig'in 35. haftasında haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 10 Mayıs Cumartesi günü Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor antrenmanında Uğurcan Çakır:




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