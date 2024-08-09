Trabzonspor'da Uğurcan Çakır beğeni topluyor

Trabzonspor'da her iki Ruzomberok maçında yaptığı kurtarışlarla fark yaratan ve galibiyetlerde kilit rol oynayan Uğurcan Çakır, Rapid Wien maçında da önemli pozisyonlar kurtardı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır beğeni topluyor
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09 Ağustos 2024 13:37
Trabzonspor'da her iki Ruzomberok maçında yaptığı kurtarışlarla fark yaratan ve galibiyetlerde kilit rol oynayan Uğurcan Çakır, Rapid Wien maçında da önemli pozisyonlar kurtardı.

Rapid Wien 19 kez kaleyi yoklarken, bunların 4'ünde isabet sağladı. Kaptan, 3 topu çıkardı. Fakat 67. dakikada Grgic'in sert ortaya yaptığı kafa vuruşunda çaresiz kaldı.

Mağlubiyete rağmen Uğurcan, Trabzonsporlu taraftarların yoğun sevgisiyle karşılaştı.
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