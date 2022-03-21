Trabzonspor'da Trondsen'in şansı kalmadı

Trabzonspor'da sakatlık problemini bir türlü aşamayan ve yine bir sakatlık yaşayarak 1 ay daha sahalardan uzak kalacak olan Trondsen'le sezon sonunda yollar ayrılacak.

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Trabzonspor'da Trondsen'in şansı kalmadı
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21 Mart 2022 11:51
Trabzonspor'a geldiği günden beri sakatlık problemini bir türlü aşamayan Anders Trondsen, Rize maçı öncesi yine sakatlanmıştı. Kas yırtığı nedeniyle 1 ay futbol oynayamayacak olan Norveçli isimle, sezon sonunda yolların ayrılması kesin gözüküyor.

Çünkü yabancı sayısı da gelecek yıl 12'ye düşüyor. Yönetim, 2024'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki futbolcu ile ligin bitmesinin ardından uzlaşma zemini arayacak.

 

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