Trabzonspor'da Trondsen'in şansı kalmadı

Trabzonspor'a geldiği günden beri sakatlık problemini bir türlü aşamayan Anders Trondsen, Rize maçı öncesi yine sakatlanmıştı. Kas yırtığı nedeniyle 1 ay futbol oynayamayacak olan Norveçli isimle, sezon sonunda yolların ayrılması kesin gözüküyor.



Çünkü yabancı sayısı da gelecek yıl 12'ye düşüyor. Yönetim, 2024'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki futbolcu ile ligin bitmesinin ardından uzlaşma zemini arayacak.









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