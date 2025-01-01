Trabzonspor'da Tormena için görüşmeler başladı

Trabzonspor yönetimi, Vitor Tormena'nın transferi için Krasnodar'ın kapısını çaldı, görüşmeler başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Tecrübeli teknik adam, "Mutlaka bir, fırsat olursa da iki stoper alacağız" diyerek ilk hedeflerinden birinin savunma hattına takviye yapmak olduğunu dile getirmişti.
Karadeniz temsilcisi, daha önce de talip olduğu Vitor Tormena'yı listesine ekledi. Krasnodar'da oynayan 28 yaşındaki stoper için resmi girişimler başladı. Brezilyalı futbolcunun, Rus ekibi ile kontratı 2027'de sona erecek. Piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Vitor Tormena, bordo-mavili takıma gelmek istediğinin sinyallerini veriyor. Sambacı, taraftarların 'Trabzonspor'a gel' şeklindeki mesajlarını beğendi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Tecrübeli teknik adam, "Mutlaka bir, fırsat olursa da iki stoper alacağız" diyerek ilk hedeflerinden birinin savunma hattına takviye yapmak olduğunu dile getirmişti.
Karadeniz temsilcisi, daha önce de talip olduğu Vitor Tormena'yı listesine ekledi. Krasnodar'da oynayan 28 yaşındaki stoper için resmi girişimler başladı. Brezilyalı futbolcunun, Rus ekibi ile kontratı 2027'de sona erecek. Piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Vitor Tormena, bordo-mavili takıma gelmek istediğinin sinyallerini veriyor. Sambacı, taraftarların 'Trabzonspor'a gel' şeklindeki mesajlarını beğendi.