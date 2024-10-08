Trabzonspor, 8 haftanın geride kaldığı ligde teknik adam değişikliği ve sadece 9 puan toplaması ile zayıf bir grafik çizdi. Ancak bu kötü günlerin en olumlu çıkışı yeni transfer Banza oldu.
Braga'dan 2 milyon Euro'ya kiralanan Demokratik Kongolu santrfor, takımı da ayakta tutan isimler arasında. Beşiktaş, G.Antep, Konya ve Hatay maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan ve geride kalan 4 maçlık Trabzonspor kariyerinde 3 gol bulan oyuncu, yenilgi yüzü görmedi.
SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO
Konya karşısındaki iki golünün ardından Hatay maçında da ağları sarsan Banza, son iki karşılaşmada 3 gol buldu. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak hesaplanırken Braga kulübü serbest kalma bedelini ise 40 milyon Euro olarak belirledi. Şenol Güneş'in, performansından memnun olduğu futbolcu ile sık sık görüşerek fizik gücünü daha da yukarı çekmek istediği öğrenildi.
Trabzonspor'da tek teselli: Simon Banza
Trabzonspor'un yeni transferi Banza, çıktığı 4 maçta 3 gol atarak takımı ayakta tuttu. Braga'dan kiralanan oyuncunun serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro olarak belirlendi.
Trabzonspor, 8 haftanın geride kaldığı ligde teknik adam değişikliği ve sadece 9 puan toplaması ile zayıf bir grafik çizdi. Ancak bu kötü günlerin en olumlu çıkışı yeni transfer Banza oldu.
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