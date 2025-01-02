Trabzonspor'da Şenol Güneş formülü buldu!

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'la Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek.
Bodrumspor'u yenerek rahat bir nefes alan bordo-mavili takım, Samsunspor engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.
ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Trabzonspor, zorlu randevu öncesi önemli eksiklerle sahada olacak.
Sakatlıkları devam eden Savic, Visca ve Dragus'un yanı sıra sarı kart cezalısı Mendy, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş, bu eksiklerin yerine oynayacak oyuncuları büyük ölçüde belirledi.
OKAY, SERDAR VE CİHAN
Milliyet'in haberine göre Güneş'in, stoperde Serdar Saatçı, orta sahada Okay Yokuşlu ve sağ kanatta Cihan Çanak'a ilk 11'de şans tanıyacağı ifade ediliyor.
Deneyimli hocanın bu oyuncularla antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği de belirtiliyor.
Bodrumspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Serdar Saatçı ve sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Okay Yokuşlu, son olarak 9 Kasım'daki Çaykur Rizespor maçında görev almıştı.
Bodrumspor'u yenerek rahat bir nefes alan bordo-mavili takım, Samsunspor engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.
ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
Trabzonspor, zorlu randevu öncesi önemli eksiklerle sahada olacak.
Sakatlıkları devam eden Savic, Visca ve Dragus'un yanı sıra sarı kart cezalısı Mendy, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş, bu eksiklerin yerine oynayacak oyuncuları büyük ölçüde belirledi.
OKAY, SERDAR VE CİHAN
Milliyet'in haberine göre Güneş'in, stoperde Serdar Saatçı, orta sahada Okay Yokuşlu ve sağ kanatta Cihan Çanak'a ilk 11'de şans tanıyacağı ifade ediliyor.
Deneyimli hocanın bu oyuncularla antrenmanlarda özel olarak ilgilendiği de belirtiliyor.
Bodrumspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Serdar Saatçı ve sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Okay Yokuşlu, son olarak 9 Kasım'daki Çaykur Rizespor maçında görev almıştı.