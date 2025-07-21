Trabzonspor, bonservisi Atletico Madrid'de olan İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez transferinin iptal olduğunu açıkladı.
Bordo-mavililer, 4 yıllık anlaşma sağladıkları 30 yaşındaki futbolcuyu, Türkiye'ye getirmeye hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı.
"AİLEVİ SEBEPLERDEN İPTAL OLDU"
Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada "Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı. Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon'a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur." denildi.
SAUL NIGUEZ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Trabzonspor'a transferinin iptal olmasının ardından açıklama yapan Saul Niguez "Bazı kişisel sebepler yüzünden olmadı. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir." dedi.
Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
Bordo-mavililer, 4 yıllık anlaşma sağladıkları 30 yaşındaki futbolcuyu, Türkiye'ye getirmeye hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı.
"AİLEVİ SEBEPLERDEN İPTAL OLDU"
Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada "Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı. Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon'a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur." denildi.
SAUL NIGUEZ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Trabzonspor'a transferinin iptal olmasının ardından açıklama yapan Saul Niguez "Bazı kişisel sebepler yüzünden olmadı. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir." dedi.
Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.