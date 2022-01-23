Trabzonspor'da rota Samet Akaydın

Trabzonspor, Kaan Ayhan ve Koray Günter'de İtalyan ekiplerinin yüksek bonservis inadını kıramayınca rotayı Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'a çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da rota Samet Akaydın
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23 Ocak 2022 13:41
Trabzonspor'da, gözler tamamen stoper hamlesine çevrildi. Yönetim, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ve Hellas Verona'dan Koray Günter için yoğun uğraş vermesine rağmen, kulüplerinin yüksek bonservis inadını bir türlü kırabilmiş değil.

Bunun üzerine rota yurtiçine çevrildi. Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın için daha önce nabız yoklayan bordo-mavililer, görüşmeleri hızlandırdı. Takas formülü de masada ancak Akdeniz ekibinin önceliği direkt satış yapmak.

TRANSFER İÇİN KOLAYLIK BEKLİYOR

Trabzon doğumlu olan 27 yaşındaki Samet, bu sezon ligde 18 maça çıktı. Başarılı stoper, Trabzonspor formasını giymeyi çok istiyor ve bu doğrultuda kulübünden kolaylık bekliyor.

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