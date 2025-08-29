29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Trabzonspor'da rota Premier Lig!

Trabzonspor, Arsenal forması giyen Albert Sambi Lokonga'yı yakın takibe aldı.

calendar 29 Ağustos 2025 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 12:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da rota Premier Lig!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, orta saha için Arsenal'in 25 yaşındaki futbolcusu Albert Sambi Lokonga'yı yakın takibe aldı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda orta sahada hem defansif hem de ofansif oynayabilen bir isim arayan bordo-mavililer, Belçikalı yıldız Lokonga'yı listesine dahil etti. Arsenal'de bu sezon as kadroda düşünülmeyen Lokonga'nın durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

ARSENAL SICAK BAKIYOR


İngiliz basınında çıkan haberlerde, Arsenal'in 25 yaşındaki orta sahayı düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir takıma göndermeye sıcak baktığı belirtildi. Haberin detayında Trabzonspor'un Lokonga için takipte olduğu ve gelişmeleri yakından izlediği vurgulandı. Benzer bir şekilde yıldız futbolcunun da sürekli oynayabileceği bir takıma gitmeye istekli olduğu bildirildi. Lokonga, geçtiğimiz sezonu İspanya LaLiga ekibi Sevilla'da kiralık olarak tamamlamıştı.

HEP KİRALIK GİTTİ

Arsenal'in 2021 yılında Belçika ekibi Anderlecht'ten 20 milyon euroya yakın bir bonservisle aldığı Albert Sambi Lokonga, son 4 yılda kiralık olarak 3 farklı takımda oynadı. 2022-23 sezonunun devre arasında Crystal Palace'a giden Lokonga, 2023-24 sezonunu da yine kiralık olarak Luton Town'da geçirdi. Belçikalı futbolcu geçen sezon da İspanyol kulüp Sevilla'da kiralık oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.