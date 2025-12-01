01 Aralık
Trabzonspor'da Pina'dan yükselen grafik

Trabzonspor'da sağ bek pozisyonunun vazgeçilmezi olan Pina, ligde yakaladığı istatistikler ile adından söz ettiriyor.

calendar 01 Aralık 2025 13:02 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 13:09
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor formasıyla bu sezon sağ bek pozisyonunda istikrarlı bir grafik çizen Wagner Pina, 14 haftalık periyotta takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. 13 maçta ilk 11'de görev alıp, toplamda 1106 dakika sahada kalan Pina, takımın en istikrarlı genç oyuncularından biri oldu.

Sakatlık nedeniyle sadece 1 maç kaçırmasına rağmen sağ bek pozisyonunda gösterdiği yükselen performansla dikkat çeken Pina, ligde bu süreçte 2 asistlik katkı sağladı ve maç başına ortalama yüzde 86 pas isabeti, yüzde 62 ikili mücadele kazanma oranı, maç başı 2,1 top kapma ve 1,4 pas arası istatistiklerine ulaştı. Genç oyuncunun sezon genelindeki form grafiği Trabzonspor'un oyunun iki yönünde de dinamizm kazanmasına katkı sağlarken, özellikle savunma geçişlerindeki hız ve hücuma destek konusundaki sürekliliği teknik ekibin de güvenini artırdı.

KONYASPOR MAÇINDA ÖNE ÇIKTI


Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Wagner Pina, Tümosan Konyaspor karşısında aldığı 90 dakikalık sürede hem savunmada hem de hücumda sergilediği istikrarlı oyunla geri dönüş galibiyetinin dikkat çeken futbolcularından biri oldu. Yüksek fiziksel kalitesini sahaya koyan 20 yaşındaki oyuncu, maç genelindeki 7,1'lik reytingiyle takımın en çok öne çıkan isimlerinden biri olarak dikkat çekti.



SAVUNMADA DİSİPLİNİYLE GÜVEN VERDİ


Karşılaşmanın başında bordo-mavililerin yaşadığı baskı döneminde savunma hattını ayakta tutan Pina, Konyaspor'un sol kanat ataklarını başarılı şekilde kapatarak kritik müdahalelere imza attı. Portekizli sağ bek oyundaki konsantrasyonunu koruyarak savunma disiplinini maç boyunca sürdürdü. Sadece sol kanadı değil, sağ kanattaki atakları da ters kademe girişimleriyle savuşturan Pina, savunma hattına güven veren bir performans sergiledi.


PAS İSABETİNDE ÜST DÜZEY


Pas oyununda yüksek isabetiyle dikkat çeken Pina, maçı yüzde 94 isabetli (51/54) pas oranıyla tamamladı. Rakip yarı sahada isabetli pas oranı yüzde yüz (24/24) olarak kayıtlara geçerken, kendi yarı sahasındaki isabet oranı ise yüzde 90 (27/30) oldu.


TARAFTARLARDAN ÖVGÜ


İstikrarlı performans ortaya koyan Pina, hem savunmada sağlam duruşu hem de hücuma katkı çabasıyla Trabzonspor'un galibiyetindeki kilit oyunculardan biri oldu. Taraftarların sosyal medyada büyük övgüyle bahsettiği genç sağ bekin form grafiğini yükselterek sürdürmesi dikkat çekti.

