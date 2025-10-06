Trabzonspor'da Oulai'den beklenti yüksek

Trabzonspor, genç orta saha oyuncusu Christ Oulia'den yüksek bir beklenti içerisine girdi.

calendar 06 Ekim 2025 09:50
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Oulai'den beklenti yüksek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'da bir isim parlıyor. O da yeni transfer edilen Christ Oulai.

BEĞENİ TOPLADI

Sezon başında Bastia'dan 5,5 milyon euro'ya alınan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fransa'da aldığı ceza sebebiyle Antalya, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarında süre alamamıştı. Bordo mavili forma altında ikinci maçına çıkan Fildişili futbolcu, 4-0 kazanılan Kayserispor karşısında oyunuyla beğeni topladı.


30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunan ve 'yatırım' transferi olarak görülen Oulai, Kayserispor mücadelesinde 56 kez topla buluşurken 33 pasta 29 isabet sağladı. 4'te 4 başarılı orta yapan genç futbolcu girdiği altı ikili mücadelenin beşini de kazandı.

YÜKSEK BEKLENTİ

Fatih Tekke'nin "Biraz bekleyin" diyerek tam hazır olmadığını söylediği Oulai'nin ileride büyük rakamlara satılması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Oulai, Trabzonspor'a alışma sürecini arkadaşlarının yardımı sayesinde çok çabuk aştığını belirtiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.