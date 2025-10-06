Trabzonspor'da Oulai'den beklenti yüksek

Trabzonspor'da bir isim parlıyor. O da yeni transfer edilen Christ Oulai.
BEĞENİ TOPLADI
Sezon başında Bastia'dan 5,5 milyon euro'ya alınan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fransa'da aldığı ceza sebebiyle Antalya, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarında süre alamamıştı. Bordo mavili forma altında ikinci maçına çıkan Fildişili futbolcu, 4-0 kazanılan Kayserispor karşısında oyunuyla beğeni topladı.
30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunan ve 'yatırım' transferi olarak görülen Oulai, Kayserispor mücadelesinde 56 kez topla buluşurken 33 pasta 29 isabet sağladı. 4'te 4 başarılı orta yapan genç futbolcu girdiği altı ikili mücadelenin beşini de kazandı.
YÜKSEK BEKLENTİ
Fatih Tekke'nin "Biraz bekleyin" diyerek tam hazır olmadığını söylediği Oulai'nin ileride büyük rakamlara satılması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Oulai, Trabzonspor'a alışma sürecini arkadaşlarının yardımı sayesinde çok çabuk aştığını belirtiyor.
