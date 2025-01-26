Trabzonspor'da Nicolai Vallys radara girdi!

Trabzonspor, orta sahaya güç katmak için harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Nicolai Vallys radara girdi!
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26 Ocak 2025 13:14
Trabzonspor, orta sahaya ofansif katkı sağlayacak bir isim transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlk hedef, Dinamo Moskova forması giyen Jorge Carrascal.

Ancak Rus ekibinin yüksek bonservis talebi, transfer sürecini zorlaştırıyor. Bu nedenle Bordo-Mavililer, alternatif oyunculara da yönelmiş durumda.

Bu alternatiflerden biri, Brondby'de forma giyen Nicolai Vallys. 1.89 boyundaki ve 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken Vallys, hem orta sahada hem de kanatlarda görev alabiliyor. Danimarka Milli Takımı formasını 1 kez terleten deneyimli oyuncunun, kulübüyle 1.5 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

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