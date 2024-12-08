Trabzonspor'da kafa karıştıran rakamlar

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçın istatistikleri kafa karıştırdı.
Birçok eleştiriye maruz kalan bordo-mavililer, yüzde 64 topla oynarken, rakip kaleye attığı 21 şutla da dikkat çekti. Bunların 10'unda isabet kaydeden Trabzonspor, yalnızca 2 gol bulabildi. Rakip ceza alnında topla 37 kez buluşan Karadeniz ekibi, gereken skoru üretemeyince sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.
SON 17 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, topladığı puanlarla son 17 sezonun en kötüsü oldu. Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı. Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Karadeniz ekibi, 1,14 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.
Birçok eleştiriye maruz kalan bordo-mavililer, yüzde 64 topla oynarken, rakip kaleye attığı 21 şutla da dikkat çekti. Bunların 10'unda isabet kaydeden Trabzonspor, yalnızca 2 gol bulabildi. Rakip ceza alnında topla 37 kez buluşan Karadeniz ekibi, gereken skoru üretemeyince sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı.
SON 17 SEZONUN EN KÖTÜSÜ
Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, topladığı puanlarla son 17 sezonun en kötüsü oldu. Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı. Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Karadeniz ekibi, 1,14 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.