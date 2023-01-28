Trabzonspor'da Hamsik'ten kötü haber; Galatasaray maçı...

Gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Hamsik'ten kötü haber; Galatasaray maçı...
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28 Ocak 2023 14:24
Trabzonspor'da sağ baldır bölgesinde yaşadığı ağrı nedeniyle Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer almayan Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in tedavisine başlandığı duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü A Takım Doktoru Halil Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.

Öte yandan Abdullah Avcı da açıklamasında yıldız futbolcu için "Hamsik  minimum 3-4 hafta bizimle olmayacak gibi" ifadelerini kullandı.

5 Şubat Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Hamsik, bu zorlu mücadelede görev yapamayacak.

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