Trabzonspor'da Gervinho 11'e doğru

Trabzonspor 'da sakatlığını atlattıktan sonra Kasımpaşa, Konya ve Alanya maçlarının ikinci yarılarında oyuna dahil olan Gervinho, hücuma büyük hareketlilik getirmesine rağmen yakaladığı fırsatları gole çevirememişti.



Fildişili yıldız, her şeye rağmen antrenmanlardaki istekli performansıyla dikkat çekiyor. Abdullah Avcı da tecrübeli oyuncuyu bu kez 11'e koymayı düşünüyor. Sağ kanatta Djaniny ve Abdülkadir Ömür ile rekabete giren Gervinho, forma yarışında bir adım önde. Trabzonspor'un hocası, son kararını bugün yapılacak taktik antrenmanda verecek.



