Trabzonspor'da genel kurulun ilk günü tamamlandı

Trabzonspor'da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü Hayri Gür Spor Salonu'nda yapıldı.



Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ertürk'ün açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurulda Ali Sürmen, Mehmet Ongan, İsmail İnan, Osman Çavuşoğlu ve Coşkun Anahar'dan oluşan kongre divanı kürsüye geldi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra aziz şehitlerimiz ve ebediyete uğurladığımız tüm değerlerimiz için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okundu.



Genel Kurul gündeminin üyeler tarafından kabulünün ardından Genel Müdür Sinan Zengin, kulübün idari ve mali raporlarını sundu.



Genel Müdür Sinan Zengin'in sunumunun ardından söz alan üyeler konuşmalarını gerçekleştirdiler.



Öte yandan Trabzonspor'un toplam borcu 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğu açıklandı.



Konuşmalar sonrası Denetim Kurulu raporu Denetim Kurulu Üyesi İsmet Keskin tarafından genel kurula aktarıldı.



Raporun genel kurula aktarılmasının ardından Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.





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