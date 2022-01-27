Trabzonspor'da Fatih Aksoy ısrarı

Trabzonspor yönetimi, Hüseyin Türkmen - Fatih Aksoy takasına çok sıcak bakıyor. Aytemiz Alanyaspor'un 24 yaşındaki futbolcusu ön libero, stoper ve sağ bekte oynayabiliyor.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Fatih Aksoy ısrarı
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27 Ocak 2022 13:38
GZT Giresunspor maçında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasının yolunu tutan, ardından yapılan idmanlara katılmayan Hüseyin Türkmen'e transfer izni verilmişti. Aytemiz Alanyaspor'un istediği Hüseyin'e karşılık Fatih Aksoy takası yapılabileceği belirtildi. Güney ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Fatih bu sezon 24 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

1.89 boyundaki 24 yaşındaki oyuncu güçlü fiziği ve mücadeleci yapısıyla biliniyor. Fatih ön libero, stoper ve sağ bekte görev yapabiliyor. Bu sezon ağırlıklı olarak stoperde oynayan Fatih'i teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği dile getiriliyor. Karadeniz devinin kurmaylarının Alanyaspor ile bir iki gün içinde masaya oturması bekleniyor.

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