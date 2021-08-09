Trabzonspor'da Erce Kardeşler'e gidiş izni çıkmadı

Trabzonspor'da yedek kaleci Erce Kardeşler için çok sayıda teklif alınırken bu tekliflerin tamamı reddedildi.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da Erce Kardeşler'e gidiş izni çıkmadı
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09 Ağustos 2021 13:35
Trabzonspor, Erce Kardeşler'i bırakmıyor... Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler için transfer dönemi başından bu yana birçok kez teklif geldi. Fakat teknik ekip Uğurcan Çakır'ın olası ayrılığı nedeniyle tüm önerileri reddetti.

Abdullah Avcı'nın, Uğurcan'ın ayrılması ve yerine birinin gelmesi ihtimalinde dahi Erce'yi takımda tutmak istediği öğrenildi.

27 yaşındaki file bekçisinin de Trabzonspor'da mutlu olduğu belirtildi.


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