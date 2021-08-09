Trabzonspor'da Erce Kardeşler'e gidiş izni çıkmadı

Trabzonspor, Erce Kardeşler'i bırakmıyor... Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler için transfer dönemi başından bu yana birçok kez teklif geldi. Fakat teknik ekip Uğurcan Çakır'ın olası ayrılığı nedeniyle tüm önerileri reddetti.



Abdullah Avcı'nın, Uğurcan'ın ayrılması ve yerine birinin gelmesi ihtimalinde dahi Erce'yi takımda tutmak istediği öğrenildi.



27 yaşındaki file bekçisinin de Trabzonspor'da mutlu olduğu belirtildi.



