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Trabzonspor'da değişim rüzgarları

Bordo mavili takım, en az 10 oyuncusuyla yollarını ayıracak. Yönetime rapor veren Tekke takıma doğrudan skor katkısı yapacak, topa hükmeden dinamik oyuncular istedi

calendar 24 Mayıs 2025 11:56
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da değişim rüzgarları
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Bu sezon beklentilerin oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, yeni sezon yapılanması için kolları sıvadı. Bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kapsamlı bir değişim sürecine giriyor.

Yönetim sezon biter bitmez ilk olarak Fatih Tekke'nin üstünü çizdiği isimlerle yolları ayıracak. Savic, Nwakaeme ve Visca gibi oyunculara güle güle denilecek. Ancak bu üç ismin sözleşmelerinin devam etmesi, kulübü yaz transfer döneminde zorluklarla karşı karşıya bırakabilir.

MALİYET AZALTILACAK

Fatih Tekke'nin önceliği, takımın oyun kalitesini ve temposunu yukarı çekmek. Bu doğrultuda hücum hattı, orta saha ve savunma bölgelerine takviye planlanıyor. Takıma doğrudan skor katkısı yapabilecek, topa hükmedebilen ve dinamik bir yapı kazandıracak oyuncular hedefleniyor.

Takımın maliyetini düşürmek için de adımlar atılacak. Cham, Mendy, Malheiro, Lundstram, Draguş, Ozan ve Okay gibi isimlere uygun teklifler gelmesi hâlinde bu oyuncuların satışına onay verilecek.


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