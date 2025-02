Trabzonspor'da beyaz sayfa vakti

Deplasman kabusuna Beşiktaş karşısında da son veremeyen, İstanbul'da 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 kaybeden Trabzonspor 'da, teknik direktör Şenol Güneş lig ve kupada üst üste oynayacakları Gaziantep FK ile Çaykur Rize karşılaşmalarında çifte zafer hedefliyor. Bordo-mavililer, 23 Şubat Pazar günü Papara Park'taki Gaziantep FK maçıyla beyaz bir sayfa açmak istiyor. Sonrasında hafta içinde Çaykur Rize'yi yine evinde konuk edecek olan Trabzonspor, kazanması halinde üst tura çıkacak. İç sahada, deplasman maçlarına oranla çok daha başarılı bir performans sergileyen ve evindeki son 6 maçı kaybetmeyen Fırtına, ayrıca son 5 iç saha maçında gol dahi yemedi.Bordo-mavililer, söz konusu 6 lig maçında 14 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. 11 iç saha maçında 24 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 11 maçta yalnızca 5 puan alabildi. Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularıyla bu iki önemli maç öncesi yaptığı toplantıda, "Son haftalarda iyi yapmaya başladığımız ön alan baskısından uzaklaştık. Buna geri dönerek taraftarlarımıza hem keyif vermek hem de kazanıp Avrupa şansımızı sürdürmeliyiz" dedi. Şenol Güneş ve öğrencileri, iç sahadaki bu iki karşılaşmayı kazanıp Konyaspor deplasmanında dış saha kabusunu noktalamak amacında.KARADENİZ devi, Gaziantep FK'ye hiç yenilmedi. İki takım arasında ligde oynanan 11 maçta bordo-mavililer 7 kez galip geldi, 4 de beraberlik çıktı. Trabzonspor bu periyotta attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü.Şenol Güneş, 23 Şubat Pazar günü oynanacak Gaziantep maçında ilk 11'de değişim yapmaya hazırlanıyor. Güneş, ara dönemdeki 4 transferin hepsini de ilk 11'de görevlendirmeyi düşünüyor. Eren Elmalı'nın satışı sonrası Mustafa Eskihellaç'ı sol bekte düzenli kullanan Fırtına'nın teknik patronu, sol önde yine Sikan'dan vazgeçmeyecek. Derbide yedek kalan Zubkov bu kez formaya çok yakın. Güneş, ciddi problem yaşanan orta saha merkezinde ise Ozan Tufan'ın yerine yeni transfer Folcarelli'yi hazırlıyordu. Ama sakatlandı.Fırtına, 4 günde 2 kulvarda oynayacağı 2 maçtan da galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek amacında. Sonrasında ligde Konya ve Başakşehir deplasmanları var. İç sahada ise Hatay ve Göztepe'ye konuk olacak. Şenol Güneş, seri galibiyet hedefine ulaşıp nisan ayının ilk haftasındaki Fenerbahçe derbisine moralli gitmeye çalışacak. Bordo-mavililer, bu derbiye kadarki 6 maçın 4'ünü taraftarı önünde oynayacak.Muhammed Cham, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda futbol bağımlısı olduğunu ve futboldan uzak kalma düşüncesinin bacaklarını titrettiğini vurguladı. Avusturyalı 10 numara, "Ben futbol bağımlısıyım ve hayatım ona bağlıdır. Hatırlayabildiğimden beri her anım futbolla alakalı. Evdeyken, tatildeyken hep futbol düşünürüm, hatta tatile giderken yanımda top götürürüm. Moralim bozuk olduğunda mesela, topa dokunmak bile beni mutlu ediyor. Beni özgürleştiriyor. Futboldan uzak kalma düşüncesi bile ayaklarımı titretiyor" ifadelerini kullandı.CHAM: Ben asla korkuyla oynamam, futbolun içindeki hiçbir aksiyondan etkilenmem, korkmam. Futboldan keyif alan biriyim. Sahada olduğum ve kendimi ifade edebildiğim için her zaman şükrederim. Ousmana Dembele'yle birbirimize biraz benzediğimizi çokça duyuyorum ama bence biraz farklılık var. O biraz daha top süren biri, bense daha çok kombine bir oyuncuyum.CHAM: Trabzon özel bir şehir, Trabzonspor büyük bir kulüp, özellikle de taraftarlarıyla. Dünyanın her tarafında taraftarımız var. Bizim taraftarımıza ve onların da bize ne kadar bağlı olduğunu hissediyorsunuz. Maç kazanamayınca şehrin üzüldüğünü, kazandığımızda ise birçok insanın mutlu olduğunu görüyorsunuz.CHAM, kendisine 'Mo' ve 'Chosen' diye seslenmelerinin hikayesini şöyle anlattı: "Bana uzun süredir 'Mo' diyorlar, ilk ismimin uzunluğuyla uğraşmamak için sanırım. Son dönemlerde de 'Chosen' eklendi buna, anlamı 'seçilmiş'. Clermont'a gittiğimde çok iyi bir başlangıç yapmıştım, o nedenle Fransa'da bana bu adı verdiler. Ben de beğendim. Artık Chosen lakabıyla sıkça karşılaşıyorum."YENI transfer Tim Jabol Folcarelli, idmanda sakatlandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Çarşamba günü antrenmanda ağrı hisseden Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildi" dedi. Fransız orta saha iki hafta yok.FIRTINA, beşinci kez göreve gelen Şenol Güneş ile istikrarı bir türlü yakalayamadı. Ligde oynadığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyetle 29 puan toplayarak 9. sırada yer alan Fırtına, bu sezon arzu ettiği başarının uzağında kaldı.Karadenız devi, Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 20 lig mücadelesinde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve sadece 27 puan topladı. Tecrübeli hoca, birçok istatistikte kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor.Uğurcan Çakır, bu sezon sergilediği performansla şov yapıyor. Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratlarına maruz kalan 28 yaşındaki eldivenin moralinin bozulduğuna dair çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Ancak milli file bekçisinin bu durumdan etkilenmediği ve teknik direktör Şenol Güneş ile arasının oldukça iyi olduğu öğrenildi. Bordo-mavili kulüp de Çakır'ın idmanlardaki performansının zirvede olduğuna dair bir görüntülü paylaşım yaptı. Videoda 1.91 boyundaki futbolcu, yaptığı birbirinden şık kurtarışlarla ve enerjisiyle dikkat çekti. Ayrıca Şenol Güneş ile sarıldığı anlar da görüntülerde yer aldı.Sezon başında transfer edilen Denis Draguş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'daki performansının gerisinde kaldı. 25 yaşındaki forvet, son 7 maçta sakatlığı nedeniyle sahaya bile çıkamadı. Gaziantep FK sınavında da forma giyemeyecek olan 1.85 boyundaki golcünün, ligde bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor maçına yetişmesi bekleniyor. Draguş, bu sezon bordo-mavili forma ile 19 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.Şu ana kadar çıktığı 26 maçta 3 gol ve 2 asist üreten Ozan Tufan, beklentilerin uzağında kaldı. Şenol Güneş'in, 29 yaşındaki orta saha ile görüşerek "Kendini bir an önce toparla. Bu sen olamazsın. Tecrübenle farkını göstermelisin. Senin azmine ve pes etmeyen mücadelene ihtiyacım var" dediği belirtildi.Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı kadrosunu güçlendirdi. Bordo mavililer anlaşma sağladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Chioma Olise ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Olise, Trabzonspor'da 16 numaralı formayı terletecek.Fırtına, Süper Lig'de bu sezon daplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı, hiç galip gelemedi. Bordomavililer bu periyotta 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi dış sahada 28 puan bırakırken; sadece 5 puan alabildi.Fırtına 23 Şubat Pazar günü Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Trabzon'daki olum suz hava koşulları ve Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet, ta raftarın ilgisini azalttı. Papara Park'ta şu ana kadar kombineler dahil olmak üzere yüzde 65'lik doluluk oranına ulaşıldı.Isıtma sistemi devrede olacak, ancak bu sistemin asıl amacı çim tohumunu korumak. Karı eritme işlevi de bulunsa da yeterli ısı alınmadığında zemin "tarla" olarak tabir edilen sarı bir görüntüye bürünebiliyor.Stadyumun otomasyon ve drenaj sistemleri aktif hale getirildi ve olası bir olumsuz durumda bu sistem devreye sokulacak.30 kişilik özel bir ekip maç günü stadyumda görev alacak ve manuel olarak kar küreme çalışmaları yapılacak. Gün boyu sürecek.Çime zarar vermemek adına stadyuma kar temizleme araçları sokulmayacak, yalnızca insan gücüyle düzenli küreme işlemi gerçekleştirilecek. Böylece stadın zarar görmesi de önlenecek.