Trabzonspor'da B planı Yaremchuk

Trabzonspor, forvet transferinde ilk hedef olarak Southampton'dan kiralanan Paul Onuachu'yu takımda tutmak istiyor.
Onuachu'nun takımda kalmaması halinde Trabzonspor'un alternatif listesi çoktan hazır. Wout Weghorst ve Bruno Petkovic gibi isimlerin yanı sıra gündeme gelen son oyuncu Roman Yaremchuk olmuştu. Ukraynalı forvetle görüşmelerini sürdüren bordo-mavili takımda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Yaremchuk ile görüntülü bir konuşma yaptığı öğrenildi.
Club Brugge ile kurulan temaslarda önemli mesafe alındı, Yaremchuk ile pazarlıklar sürüyor.
Bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Yaremchuk, İspanyol ekibinde 4 kez gol sevinci yaşadı.
Onuachu'nun takımda kalmaması halinde Trabzonspor'un alternatif listesi çoktan hazır. Wout Weghorst ve Bruno Petkovic gibi isimlerin yanı sıra gündeme gelen son oyuncu Roman Yaremchuk olmuştu. Ukraynalı forvetle görüşmelerini sürdüren bordo-mavili takımda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Yaremchuk ile görüntülü bir konuşma yaptığı öğrenildi.
Club Brugge ile kurulan temaslarda önemli mesafe alındı, Yaremchuk ile pazarlıklar sürüyor.
Bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Yaremchuk, İspanyol ekibinde 4 kez gol sevinci yaşadı.
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