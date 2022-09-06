Trabzonspor'da ayrılık: Jean Evrard Kouassi

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor'da operasyon sürüyor. Gönderilmek istenen Kouassi'nin yeni takımı belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da ayrılık: Jean Evrard Kouassi
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06 Eylül 2022 09:51
Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor'da operasyon sürüyor. Gönderilmek istenen Kouassi'nin yeni takımı belli oldu.

Menajeri aracılığıyla birçok kulüp ile görüşmelerini sürdüren 27 yaşındaki sol kanat, bordo-mavililerin dün akşam antrenmanına katılmadı.

Kouassi'nin Fatih Karagümrük ile anlaştığı bildirildi.

Fildişi Sahilli futbolcu sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a gidecek. 




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