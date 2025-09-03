Trabzonspor'da anlaşma tamam: Bouchouari

Bordo-mavililer, daha önce kadrosuna katmak istediği Faslı orta saha transferinde mutlu sona ulaştı.



Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Benjamin Bouchouari transferi için 4 milyon Euro + bonus karşılığında Saint-Etienne kulübüyle anlaşmaya vardı.



23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün saat 14.30'de sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.





BOUCHOUARI'NIN PERFORMANSI



Faslı futbolcu geçtiğimiz sezonda St.Etienne formasıyla 26 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.



