Trabzonspor'da anlaşma tamam: Bouchouari

Teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde yeni sezon için iddialı bir kadro kuran Trabzonspor'da transfer mesaisi sürüyor.
Bordo-mavililer, daha önce kadrosuna katmak istediği Faslı orta saha transferinde mutlu sona ulaştı.
Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Benjamin Bouchouari transferi için 4 milyon Euro + bonus karşılığında Saint-Etienne kulübüyle anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün saat 14.30'de sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.
BOUCHOUARI'NIN PERFORMANSI
Faslı futbolcu geçtiğimiz sezonda St.Etienne formasıyla 26 maça çıkarken 1 de gol kaydetti.
