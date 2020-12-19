Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11
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19 Aralık 2020 08:35
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un ligde oynadığı 12 maçta 14 puanı bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 11 maçta 15 puan toplayabilmiş durumda.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da hasta olan Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer alamayacak. Ayrıca kadro dışı bırakılan Bilal, Diabate ve Plaza maç kadrosunda yok, Djaniny'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Çaykur Rizespor'da Remy, Abdullah Durak, Baiano sakatlıkları, Morozyuk ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar Ie
Hugo
Marlon
Abdulkadir Parmak
Baker
Yusuf
Ekuban
Nwakaeme
Afobe

Çaykur Rizespor
Gökhan
Michalak
Emir Dilaver
Meriah
Melnjak
Doğan
Donsah
Samudio
Boldrin
Fernando
Skoda

39. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 38 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 81 gole, Çaykur Rizespor 31 golle karşılık verebildi.

Sahasında tek yenilgi

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



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