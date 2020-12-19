Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un ligde oynadığı 12 maçta 14 puanı bulunuyor.



Çaykur Rizespor ise 11 maçta 15 puan toplayabilmiş durumda.



İki takımın eksikleri



Trabzonspor'da hasta olan Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer alamayacak. Ayrıca kadro dışı bırakılan Bilal, Diabate ve Plaza maç kadrosunda yok, Djaniny'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.



Çaykur Rizespor'da Remy, Abdullah Durak, Baiano sakatlıkları, Morozyuk ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor

Uğurcan

Serkan

Edgar Ie

Hugo

Marlon

Abdulkadir Parmak

Baker

Yusuf

Ekuban

Nwakaeme

Afobe



Çaykur Rizespor

Gökhan

Michalak

Emir Dilaver

Meriah

Melnjak

Doğan

Donsah

Samudio

Boldrin

Fernando

Skoda



39. kez karşı karşıya



Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 38 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 81 gole, Çaykur Rizespor 31 golle karşılık verebildi.



Sahasında tek yenilgi



Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.



Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.



Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



