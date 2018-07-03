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Trabzonspor, Burak Temir ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği'nden transfer edilen 18 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda pilot takım 1461 Trabzon'da oynayacak.

Kaynak: AA
Trabzonspor, Burak Temir ile sözleşme imzaladı
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03 Temmuz 2018 20:58
Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden 18 yaşındaki Burak Temir ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve futbol şube sorumlusu Haluk Şahin'in yer aldığı törende Burak Temir'in, 5 yıllık mukaveleye imza attığı belirtildi.

Burak Temir'in gelecek sezon pilot takım konumundaki 1461 Trabzon'da forma giyeceğini dile getiren Haluk Şahin'in, oyuncuya güvendiklerini ve gelecekte A takıma çıkacağına inandıklarını ifade ettiği aktarıldı.

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