Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
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12 Eylül 2023 14:46
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 2 bin, VIP Platinum A-C 1500, VIP Gold bin, VIP Silver 750, Batı tribün 500, Doğu Üst 400, Fırtına 300, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 liradan satışa çıkarıldı.

Taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde de kuyruk oluştu.

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