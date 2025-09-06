06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-161'
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
0-021'
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
2-122'
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
0-022'
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
0-121'
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
0-022'
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
1-120'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
0-021'
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
1-021'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Trabzonspor anlaştı: Andre Onana!

Kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Manchester United forması giyen Andre Onana'yı kadrosuna katmak için yeni bir hamle yaptı ve bordo-mavililer, Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ile sözlü anlaşma sağladı.

06 Eylül 2025 17:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Manchester United forması giyen Andre Onana için yeni bir hamle yaptı.

TRABZONSPOR ANLAŞTI

Trabzonspor, Andre Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ile sözlü anlaşma sağladı. Transfer için son kararı Kamerunlu kaleci verecek. 

AYRILIĞI KESİN GİBİ

Manchester United'ın Antwerp forması giyen kaleci Senne Lammens'i kadrosuna katmasıyla birlikte İngiliz cephesinde bu transfer döneminde Kamerunlu eldivenle ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kaleci transferi konusunda şu ifadeleri kullandı:

Kaleci transferine ilişkin yaşanan sıkıntılara değinen Tekke, "Onuralp'in bir sakatlığı var inşallah o maça kadar iyi hale gelir. Eğer kaleci alamazsak ki benim görüşümü de söyleyeyim eğer alabiliyorsak bir senemizi, bu süreci, bu dönüşümde, bu kabuk değişiminde bu gençlere ağabeylik yapabilecek, onlara bir şeyler öğretebilecek, deneyiminden bir şeyler aktarabilecek, alabiliyorsak uygunluğu varsa maddi olarak 1 yıl kiralık bir kaleci olabilir. Aksi takdirde Türk oyunculardan maalesef istediğimiz koşullarda kaleci bulamıyoruz. Yabancı sayısından dolayı bir sıkıntımız var ve orada da çok iyi kaleci bulduk dediğinizde de zaten çok ciddi rakamlar oluyor ama araştırmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu. 
SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
