Trabzonspor anlaştı: Andre Onana!

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Manchester United forması giyen Andre Onana için yeni bir hamle yaptı.
TRABZONSPOR ANLAŞTI
Trabzonspor, Andre Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ile sözlü anlaşma sağladı. Transfer için son kararı Kamerunlu kaleci verecek.
AYRILIĞI KESİN GİBİ
Manchester United'ın Antwerp forması giyen kaleci Senne Lammens'i kadrosuna katmasıyla birlikte İngiliz cephesinde bu transfer döneminde Kamerunlu eldivenle ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kaleci transferi konusunda şu ifadeleri kullandı:
Kaleci transferine ilişkin yaşanan sıkıntılara değinen Tekke, "Onuralp'in bir sakatlığı var inşallah o maça kadar iyi hale gelir. Eğer kaleci alamazsak ki benim görüşümü de söyleyeyim eğer alabiliyorsak bir senemizi, bu süreci, bu dönüşümde, bu kabuk değişiminde bu gençlere ağabeylik yapabilecek, onlara bir şeyler öğretebilecek, deneyiminden bir şeyler aktarabilecek, alabiliyorsak uygunluğu varsa maddi olarak 1 yıl kiralık bir kaleci olabilir. Aksi takdirde Türk oyunculardan maalesef istediğimiz koşullarda kaleci bulamıyoruz. Yabancı sayısından dolayı bir sıkıntımız var ve orada da çok iyi kaleci bulduk dediğinizde de zaten çok ciddi rakamlar oluyor ama araştırmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.
