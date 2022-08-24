Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı'dan 1 milyon euro daha

Trabzonspor'dan rekor bedelle Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor.



16 milyon 500 bin Euro ve Edgar Ie karşılığında transfer olmuştu. Sonraki sezonlarda 25 milyon maça daha çıkan Yusuf, bu değerini 17 milyon 500 bin Euro'ya çıkartmıştı. Ancak oyuncunun sözleşmesinde bilinmeyen bir bonus maddesinin olduğu daha öğrenildi.



Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde yer alan maddede "2022-23 yılında bir maçta 11 çıkıp 45 dakikan daha fazla oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon Euro ödenir" maddesi olduğu ortaya çıktı.



Buna göre PSG maçında ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı 58 dakika sahada kaldı ve Bordo Mavililer 1 milyon Euro daha kasasına koymuş oldu.



Kaynak: 61saat





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