Trabzonspor'a sürpriz öneri: Lemar!

Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Atletico Madrid'in Fransız orta sahası Thomas Lemar ile ilgileniyor.
Transfer çalışmalarını hızlandıran bordo-mavili ekip, rotasını bir kez daha İspanya'ya çevirdi.
LEMAR ÖNERİLDİ
Sabah'ın haberine göre 7 sezondur Atletico Madrid'de top koşturan Thomas Lemar, Trabzonspor'a önerildi.
Lemar ile yollarını ayırmak isteyen Atletico Madrid, 2018'de Fransız ekibi Monaco'dan yaklaşık 72 milyon euro'ya transfer edilen futbolcu için bonservis bedeli istemiyor.
Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Lemar ile anlaşma sağlanması halinde bu transfer gerçekleşebilir.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
2018'den beri Atletico Madrid forması giyen orta saha, toplamda 11 gol 19 asist katkısında bulundu.
Lemar, Fransa Milli Takım formasını 26 kez giydi ve 3 gol 1 asist kaydetti.
Transfer çalışmalarını hızlandıran bordo-mavili ekip, rotasını bir kez daha İspanya'ya çevirdi.
LEMAR ÖNERİLDİ
Sabah'ın haberine göre 7 sezondur Atletico Madrid'de top koşturan Thomas Lemar, Trabzonspor'a önerildi.
Lemar ile yollarını ayırmak isteyen Atletico Madrid, 2018'de Fransız ekibi Monaco'dan yaklaşık 72 milyon euro'ya transfer edilen futbolcu için bonservis bedeli istemiyor.
Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Lemar ile anlaşma sağlanması halinde bu transfer gerçekleşebilir.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
2018'den beri Atletico Madrid forması giyen orta saha, toplamda 11 gol 19 asist katkısında bulundu.
Lemar, Fransa Milli Takım formasını 26 kez giydi ve 3 gol 1 asist kaydetti.