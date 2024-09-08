Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin, Beşiktaş maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

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Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi
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08 Eylül 2024 12:13
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor.

Günlerini çift antrenmanla geçiren Trabzonspor'da oyuncular enerji depoluyor. Salon ve saha çalışmalarıyla geçen antrenmanlarda sıkı bir şekilde taktik çalışmaları da yapılıyor. Bordo-mavililerin sakat oyuncularının da bu süre içinde tam geri dönüşü hedefleniyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR OLABİLİR

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'u Avrupa maçlarında yalnız bırakan Anthony Nwakaeme milli arada geri dönmeyi hedefliyor. Oyuncu uzun zaman sonra saha çalışmalarına katıldı. Durumu yakından takip edilen Nijeryalı oyuncunun hafta sonu itibarıyla takıma katılması planlanıyor. Başarılı oyuncunun Beşiktaş maçına kadar da hazır olması bekleniyor.

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