Trabzonspor'a Naci Ünüvar için dev şart!

Ajax'ın, Trabzonspor'un gündemindeki Naci Ünüvar'ın kiralanmasına, Devler Ligi'ne katılım şartıyla onay verdiğini öne sürüldü.

, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'a Naci Ünüvar için dev şart!
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22 Ağustos 2022 14:57
Trabzonspor, bir süredir Ajax'ın Türk asıllı yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Ahmetcan Kaplan'ın satışı sırasında Kırmızı- Beyazlılar ile kurulan yakın ilişki, bu transferde yönetimin elini güçlendirdi. Ancak Hollanda basını, Naci konusunda önemli bir iddia ortaya attı. 

DEVLER LİGİ ŞARTI

Buna göre Naci'nin kiralanması için tek şart sezon boyunca belli sayıda maça çıkması olmayacak. Ajax'ın, Trabzonspor 'un Kopenhag engelini geçip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınmasını da şart koştuğu iddia edildi. Hollanda temsilcisinin, 19 yaşındaki hücum oyuncusunun Devler Ligi tecrübesi kazanmasını istediği belirtildi.  




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