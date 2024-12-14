Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi şok

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi stoper oyuncuları Serdar Saatçı ve Arseniy Batagov antrenmanda sakatlık geçirdi.
Sabah'ın haberine göre; iki oyuncunun da tedavisinin başladığı ve Galatasaray maçında oynayıp oynamayacaklarının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.
Serdar Saatçı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 5 maça çıkarken, Arseniy Batagov bu sezon bordo-mavili formayı 3 kez terletti.
Sabah'ın haberine göre; iki oyuncunun da tedavisinin başladığı ve Galatasaray maçında oynayıp oynamayacaklarının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.
Serdar Saatçı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 5 maça çıkarken, Arseniy Batagov bu sezon bordo-mavili formayı 3 kez terletti.