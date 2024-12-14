Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi şok

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi stoper oyuncuları Serdar Saatçı ve Arseniy Batagov antrenmanda sakatlık geçirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi şok
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14 Aralık 2024 19:00
Son güncelleme 14 Aralık 2024 19:05
Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi stoper oyuncuları Serdar Saatçı ve Arseniy Batagov antrenmanda sakatlık geçirdi. 

Sabah'ın haberine göre; iki oyuncunun da tedavisinin başladığı ve Galatasaray maçında oynayıp oynamayacaklarının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Serdar Saatçı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 5 maça çıkarken, Arseniy Batagov bu sezon bordo-mavili formayı 3 kez terletti.
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