Trabzonspor'a bir Ukraynalı daha!

Başkan Ertuğrul Doğan, devre arası transfer operasyonuna başladığını açıkladı.
BİR UKRAYNALI DAHA
2024'ün yaz döneminde Zorya Luhansk kulübünden Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan Trabzonspor, yine bir Ukraynalı futbolcunun peşinde: Taras Mykhavko. Geçen yaz döneminde de gündeme gelen 20 yaşındaki stoper için temasların yeniden başladığı dile getiriliyor. Dinamo Kiev forması giyen 1.85 boyundaki futbolcu, bordo mavililerin son zamanlardaki transfer kritiklerinin hepsine uyuyor. Genç, gelişime açık, istikrarlı ve yetiştirilip iyi paralara satılabilir.
DEĞERİ 6 MİLYON EURO
Karadeniz devi, 23 yaşındaki Batagov'un yanına 20 yaşındaki Mykhavko'yu alarak uzun yıllar stoper tandemini Ukraynalı futbolculara emanet etmeyi planlıyor. Kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, sol ayağını kullanıyor. Ancak hem sağ hem de sol stoperde görev yapabiliyor. Şu an market değeri 6 milyon euro olan Ukraynalı savunmacının transferi için vatandaşları Zubkov, Batagov ve Sikan da devreye sokulacak. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Mykhavko için 4-5 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığı öne sürülüyor.
