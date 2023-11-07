Trabzon'da Konyaspor maçına yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarlar, iç sahada oynanacak Konyaspor maçına büyük ilgi gösteriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da Konyaspor maçına yoğun ilgi
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07 Kasım 2023 12:11
Trabzonspor'un cuma akşamı Konyaspor ile oynayacağı lig maçının biletleri pazartesi günü öğlen satışa sunuldu.

Taraftarlar, Fenerbahçe zaferinin ardından iç saha karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Papara Park'ta kritik karşılaşmada en az 30 bin taraftarın olması beklenirken, bilet fiyatları şu şekilde; VIP Platinum B: 1.500 TL, VIP Platinum A/C: 1.125, VIP Gold: 750, VIP Silver: 600, Batı: 375, Doğu Üst: 300, Fırtına: 225, Güney-Kuzey Kale Arkası: 150.

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